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Брехня: після того, як США і Велика Британія зірвали стамбульську мирну угоду між Києвом та москвою у 2022 році, з Вашингтона пролунали заклики перетворити Україну на новий Афганістан, щоб завдати шкоди росії. Ніхто з ЄС не виступив проти. Про це заявив норвезький політолог Гленн Дізен, якого тиражують псевдоЗМІ кремля.

Правда: наратив про те, що «Захід прирікає Україну на «вічну війну», пропаганда почала просувати одразу ж після провалу путінського «бліцкрига» у 2022 році.

Сьогодні цей наратив – складова інформаційної кампанії з деморалізації українців і примусу до капітуляції у формі «замирення» (https://spravdi.gov.ua/zaproshennya-do-kapitulyacziyi-chy-spravdi-putin-gotovyj-do-peregovoriv/) на умовах кремля.

До слова, Гленн Дізен – це давній «помічник» кремлівської пропаганди.

Він співпрацює з різноманітними фондами і організаціям рф щонайменше з 2017 року та бере участь у валдайському клубі, який є міжнародним майданчиком для поширення фейків і наративів.

Джерело: https://t.me/spravdi/40597

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