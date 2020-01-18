Главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что совместно с коллегами из Великобритании, Швеции, Афганистана и Канады он на встрече в Лондоне договорился создать формальную группу, которая будет помогать следственным органам в расследовании крушения Boeing 737 авиакомпании "МАУ" в Иране.

"Что касается достигнутого на встрече пяти министров. Мы договорились создать формальную группу, которая будет помогать нашим органам по расследованию. Наша Генеральная прокуратура, генпрокурор отправил письма всем своим коллегам, граждане которых погибли, для совместного участия в работе специальной группы по расследованию. Наша министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, которые ведут расследование", - сказал он, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Пристайко, исходя из аналогии с катастрофой следовавшего по рейсу MH17 самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", эта работа может длиться годами, поэтому группа министерского уровня будет время от времени встречаться и анализировать работу, чтобы "направлять ее в политически необходимое нам русло",

"Механизм такой был вовлечен между Австралией, Новой Зеландией и Нидерландами. Он довел свою эффективность. Мы сейчас будем использовать ту наработанную практику, которая есть", - добавил министр.

Пристайко также сообщил, что дипломатическая миссия Украины в США уже готовит предложения на международном уровне, чтобы требовать от Ирана ответственности за крушение украинского лайнера.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: censor.net.ua

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