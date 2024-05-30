Головне про масовану атаку вночі

З ночі атакували шахедами. Паралельно о 3-й ранку 4 ТУ-95 здійснили пуски: одна пара, далі інша. За годину ракети почали залітати в Україну.

● Атака ракет тривала 2 години, а шахедів – 5 год 30 хв;

● Ракети маневрували: були на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Полтавщині, Вінниччині;

● Знову дісталося Старкону на Хмельниччині: атакували і БПЛА, і ракети. Про влучання не писали;

● Роботу ППО по БПЛА чули на Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Хмельниччині ;

● Харків: був удар по критичній інфраструктурі, є поранені. Всього область атакували 8 ракет з БНР.

Кількість постраждалих збільшилась до 4 внаслідок атаки рф, – Терехов.

Вночі було завдано 5 ракетних ударів по Малоданилівській громаді

Ворог атакував об'єкти інфраструктури та житловий масив цієї громади.

Пошкоджені житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Без вікон залишилося понад 100 квартир.

Джерело: https://t.me/truexakharkiv/44891

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