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Головне за вихідні

● Іран здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

● Ізраїль перехопив 99% іранських дронів і ракет.

● В Ірані відзвітували про "успішну операцію" проти Ізраїлю і заявили, що не планують продовжувати її.

● Президент США Джо Байден переконав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не відповідати ударом у відповідь по Ірану — CNN.

● Мінфін США заборонив імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежив використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами.

● Останній — шостий — реактор Запорізької АЕС перевели в стан "холодного зупину". путін заявив очільнику МАГАТЕ, що збирається "перезапустити" станцію.

● Німеччина оголосила про термінову передачу Україні ще одного комплексу Patriot.

● росіяни продовжують розбудову альтернативи сухопутному коридору до окупованого Криму, прокладаючи 150 км автодоріг на Херсонщині.

● В Україні спростять процедури випробувань для приватних виробників озброєнь і запустять "Залізний полігон".

● Литва у цьому році виділить 1,2 млрд євро у фонд підтримки України, створений ЄС, на закупівлю боєприпасів і військової техніки та допоможе удосконалити систему безпеки в українських школах.

● У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ураження пункту управління ворожого угруповання військ "Центр" в тимчасово окупованому Луганську.

● У Конгресі заявили, що Палата представників США цього тижня розгляне питання про надання допомоги Україні.

● Торік росія витратила на війну близько 7% ВВП, а Захід на допомогу Україні — 0,1% ВВП.

Джерело: https://t.me/znua_live/143654

Новости портала «Весь Харьков»

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