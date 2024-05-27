Головне за вихідні
● Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив за те, щоб дозволити Україні завдавати ударів по території рф зброєю альянсу.
● У Швеції не проти ударів своєю зброєю по території рф з боку ЗСУ.
● Країни Балтії домовилися створити "стіну з дронів" для захисту кордону з росією.
● ДБР розпочало кримінальне провадження щодо командування 125 окремої бригади територіальної оборони, яке підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до втрати позицій під час російського наступу на Харківщину.
● Українські дрони пошкодили важливу радіолокаційну станцію в Краснодарському краї.
● Майже 350 ув'язнених звільнили по УДО для поповнення лав Сил оборони України.
● Окупанти завдали ракетного удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
● ЗСУ стабілізували ситуацію на Харківщині.
● Країни Балтії та Польща введуть свої війська на українську територію в разі серйозних успіхів російських військових на фронті — Der Spiegel.
● Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на новий строк.
● Шість нових міні-ТЕЦ побудують на правому та лівому берегах Києва.
● Міністри фінансів країн G7 підтримали план з використання заморожених російських активів для фінансування України після 2024 року.
● Нападник збірної України Артем Довбик з іспанської "Жирони" офіційно став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону-2023/24.
Джерело: https://t.me/znua_live/150176