Головне за вихідні

● Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив за те, щоб дозволити Україні завдавати ударів по території рф зброєю альянсу.

● У Швеції не проти ударів своєю зброєю по території рф з боку ЗСУ.

● Країни Балтії домовилися створити "стіну з дронів" для захисту кордону з росією.

● ДБР розпочало кримінальне провадження щодо командування 125 окремої бригади територіальної оборони, яке підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до втрати позицій під час російського наступу на Харківщину.

● Українські дрони пошкодили важливу радіолокаційну станцію в Краснодарському краї.

● Майже 350 ув'язнених звільнили по УДО для поповнення лав Сил оборони України.

● Окупанти завдали ракетного удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

● ЗСУ стабілізували ситуацію на Харківщині.

● Країни Балтії та Польща введуть свої війська на українську територію в разі серйозних успіхів російських військових на фронті — Der Spiegel.

● Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на новий строк.

● Шість нових міні-ТЕЦ побудують на правому та лівому берегах Києва.

● Міністри фінансів країн G7 підтримали план з використання заморожених російських активів для фінансування України після 2024 року.

● Нападник збірної України Артем Довбик з іспанської "Жирони" офіційно став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону-2023/24.

Джерело: https://t.me/znua_live/150176

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