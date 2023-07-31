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Головне за вихідні

● Рада ЄС запровадила санкції проти семи фізичних і п'яти юридичних осіб з рф, яких звинувачують у проведенні кампанії з маніпулювання цифровою інформацією

● Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав путіна відновити "зерновий коридор"

● У Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-мати"

● Саудівська Аравія в серпні проведе мирні переговори щодо України за участю 30 держав

● Сили оборони України завдали повторного удару по Чонгарському мосту

● Китай втратив усіх європейських партнерів у проекті "Один пояс, один шлях" на $1 трлн.

● Безпілотники атакували будівлю "Москва-Сіті", де розташовуються три російських міністерства.

● Інженер ВПС США викрав урядове радіообладнання на суму 90 тисяч доларів і з його допомогою отримав доступ до секретних даних щодо 17 військових об'єктів країни.

● В Пентагоні схвалили придбання сотень терміналів Starlink для України

● На тиждень терору проти українських портів росія витратила понад $280 млн

● Українка Марія Гангур стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді

● Український 14-річний гонщик Олександр Бондарев став чемпіоном Європи і першим українцем в історії картингу, хто виборов цей титул.

● Велика Британія готує бригаду українських спецпризначенців для операції з деокупації Криму.

● Українські військові зайняли позиції ворога поблизу Оріхово на запорізькому напрямку.

Джерело: https://t.me/znua_live/105009

Новости портала «Весь Харьков»

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