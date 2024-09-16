Головне за вихідні

● Президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і обговорив подальшу спільну підтримку України.

● Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зробити доступними для України приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня.

● Єврокомісія представила послам ЄС три нові варіанти поновлення антиросійських санкцій, що повинно забезпечити кредит Україні на 50 млрд доларів від доходів з російських заморожених активів.

● ЗСУ прорвали російську оборону вздовж кордону приблизно за 30 км на захід від українського плацдарму площею 640 квадратних км у Курській області — Forbes.

● Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. Серед них — "азовці".

● Кіпр позбавив громадянства українського олігарха Ігоря Коломойського.

● США анонсували ще один пакет військової допомоги Україні до кінця вересня.

● ЗСУ отримали 18 артилерійських установок "Богдана", які профінансувала Данія.

● Володимир Зеленський дав інтерв'ю CNN. (https://t.me/znua_live/167069)

● Трамп написал «Я НЕНАВИЖУ ТЭЙЛОР СВИФТ!» после того, как певица поддержала Камалу Харрис на предстоящих выборах. Ранее экс-президент делился в своих соцсетях дипфейк-изображениями, где Свифт якобы поддерживала его. Певица отметила, что это и побудило её публично заявить о поддержке Харрис.

● У Флориді стрілець відкрив вогонь поруч із гольф-клубом, у якому грав Трамп. У поліції розцінили це як замах на політика .

● Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що вона "стурбована" і засуджує "політичне насильство" після замаху на Трампа в неділю. "Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я висловлюю подяку Секретній службі США та партнерам з правоохоронних органів за їхню пильність", – додала вона

● Країни Східної та Центральної Європи страждають від негоди. Відомо про перших загиблих.

Джерело: https://t.me/znua_live/167162

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