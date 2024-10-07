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Головне за вихідні

● Колишній очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну можна прийняти до НАТО навіть за умови того, що частина її території тимчасово залишатиметься під окупацією.

● ЗСУ збили на Донеччині, ймовірно, важкий розвідувальний безпілотник росіян "Охотнік", вартістю 17 млн доларів.

● Ворог окупував Цукурине на Донеччині.

● Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

● Financial Times стверджує, що партнери пропонують Україні завершити війну, погодившись на територіальні поступки рф. В ОП інформацію заперечують.

● Окупанти впритул розстріляли трьох українських військових, які здалися в полон у Нью-Йорку на Донеччині.

● Країни НАТО розглядають шляхи надання Україні більш конкретних кроків для майбутнього членства в альянсі — The Washington Post.

● Новий лідер "Хезболли" також загинув внаслідок удару ЦАХАЛ по Бейруту.

● ЦАХАЛ розпочав нову сухопутну військову операцію у Джабалії, спрямовану проти спроб ХАМАС відновити свою присутність на півночі Ґази.

● Україні передали перші F-16 від Нідерландів.

● Дрони атакували Московське вище загальновійськове командне училище.

● Збірна України з футзалу стала бронзовим призером світового чемпіонату.

Джерело: https://t.me/znua_live/170573

Новости портала «Весь Харьков»

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