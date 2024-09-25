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Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили

На 16 сентября 2024 года в нашей базе 70906 человек, по которым есть полные сведения, и 450+ имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 1420 единиц. С одной стороны, проявилось сравнительно больше свежих потерь. Однако на картину влияет и опубличивание старых захоронений.

Российский проект «Медиазона» и российская служба ВВС по состоянию на 13 сентября дают цифру 69 059 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Несколько дней назад издание WSJ в публикации о потерях российских войск упомянуло цифру 200 тыс. убитых. Т.е., в три раза больше, чем известно поимённо. Такая цифра вполне может быть, это не преувеличение.

Из заметного за неделю.

1.Осмотр федерального мемориала в Мытищах дал ещё более 200 имён убитых, которые формально числятся за Московской областью. Т.е., за 2 недели число проявленных потерь в регионе выросло на 20%. Сколько ещё таких «скрытых» могил, которые на виду – вопрос риторический. Много.

2. В Чечне публичных потерь не было. В Ингушетии – 1 человек, в Карачаево-Черкесии – 1, в Кабардино-Балкарии – 3.

В Москве – 8, в Санкт-Петербурге - 5.

В Башкирии – 61, в Татарстане – 70. Пермь – 67, Свердловск – 60.

Москва и Кавказ не воюют – умирает за деньги Россия.

3. Относительно Дальнего Востока. Если смотреть на потери глазами конспиролога, устойчивая картина, что московская власть зачищает территорию ДВ от войск. Чтобы передать её под контроль каких-то внешних сил. Сахалин, Приморье, Забайкалье, Бурятия несут непропорционально большие потери.

Непонятная ситуация в Магаданской области. Там на огромную территорию (3/4 территории Украины в международно признанных границах) проживает всего лишь 38 тысяч мужчин трудоспособного возраста. За 3,5 месяца в регионе зафиксировано лишь 6 похорон участников «СВО». Раньше область фигурировала среди лидеров по относительным потерям, в 2024 году их либо спрятали, либо фактически иссяк поток людей.

Лидеры в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3111

• Башкортостан – 2842

• Татарстан – 2615

• Свердловская область – 2520

• Пермский край – 2213

• Челябинская область – 2109

• Московская область – 2101

• Самарская область – 1759

• Иркутская область – 1670

• Саратовская область – 1635

В последние дни было много заявлений, что Россия технически не сможет активно воевать летом 2025 года, если не проведёт мобилизацию. В Москве ко второй годовщине «частичной мобилизации» перед Минобороны РФ прошёл небольшой пикет родственниц мобилизованных в 2022 году. Их пытались спровоцировать на конфликт, а вечером задержали.

Тема мобилизации остаётся в РФ крайне непопулярной. Поток наёмников пока даёт возможность Кремлю пополнять армию без заметного наращивания численности. Т.е., для выполнения ранее заявленных планов роскомандования по наращиванию группировки нужно форсировать.

(Не)объявление мобилизации – это политический жест, который привязан к выборам в США. В какую сторону РФ будет его разыгрывать – пока непонятно.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/643

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