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Группа войск “Север” и очередное “наступление” на Харьков

Группа войск “Север” и очередное “наступление” на Харьков

Некоторое время назад, относительно Харькова россияне запустили довольно мощное ИПСО, подкреплённое системными актами террора, призванное вселить веру в том, что РОВ в ближайшее время начнут наступление на город миллионик, хотя ударных группировок, способных на такое и близко не было сформировано у границ с харьковской областью.

Комбинируя между собой удары по энергетической инфраструктуре, гражданским объектам и распространение панических информационных волн, россияне отчасти добились своей цели, но в целом – нет. Теперь же, та часть, что поддалась влиянию в прошлый раз, оказывается под воздействием панических флюидов в связи с формированием оккупантами группы войск “Север”. Той самой, что будет размещаться у границы, в том числе и с Харьковской областью.

В общем, какие вам ещё нужны даказатильства???

Странно, но каждый раз, когда упоминают группу войск “Север”, то практически никогда не упоминают того, что, по большому счёту, она уже как третий год у границ с Харьковской, Сумской и Черниговской областью.

ГВ “Север” – это объединённая группа войск прикрытия границы, которыми ранее были ГВ “Белгород”, “Брянск”, “Курск”. российское командование, для оптимизации управления войсками прикрытия границы, после очередного успешного рейда РДК и ЛСР, решило централизовать управление трёх отдельных ГВ в одну. То есть, это не новая ГВ, а три объединённые в одну.

Каков потенциал ГВ “Север”? В настоящее время это:

Личный состав – около 49,5 тыс;

Танки – около 400;

ББМ – около 900;

Ствольная артиллерия – около 1 000;

РСЗО – более 100.

Мягко говоря, группировка и близко не та, чтобы начинать наступление на Харьков или Сумы. Да, это несколько больший состав, нежели месяц назад, но это всё сосредоточено вдоль границы протяжённостью более 750 км.

В перспективе она может быть усилена ещё дополнительно подразделениями, которые сейчас формируются в рф, но в целом, в нынешнем виде и тем, что эту ГВ может дополнить, её состав недостаточен для проведения общевойсковых операций.

Для чего ГВ “Север” могут использовать оккупанты? Для диверсионно террористической деятельности. Обстрелы приграничной полосы, проникновение в приграничную зону, нападение на пограничные патрули, рейды в приграничные сёла, установка мин и фугасов. Но – не более.

Поэтому, без панических настроений. Но рисков и угроз от оккупантов, особенно в вопросах террора и диверсий это, увы, не снижает.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21525

Новости портала «Весь Харьков»

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