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ГУР проводить масштабну DDoS-атаку на державні установи та великі компанії рф – джерело

ГУР проводить масштабну DDoS-атаку на державні установи та великі компанії рф – джерело

У росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів, за яким стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: Фактично паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній рф. Офіційне повідомлення "Роскомнадзора" стверджує, що збої є наслідком "аварії магістральної мережі зв’язку". Втім, за даними джерел УП, справжня причина у масштабній DDoS-атаці, яку зараз проводять кіберфахівці ГУР МОУ.

Станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг низки міністерств: міністерства оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Заблоковано сайт та сервіси федеральної податкової служби рф. Оприлюднено повідомлення від федеральної митної служби, де вказано що "у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений".

Про відсутність доступу до мережі заявила "Об’єднана авіабудівельна компанія". Її роботу на певний час було паралізовано. Зафіксовано також збої в роботі серверів хмарного сховища рф "гособлако". І наостанок в низці регіонів росії вже кілька днів не працює "єдиний державний реєстр РАГС": росіяни масово скаржаться на скасовані весілля, додає джерело УП.

Недоступними є послуги деяких банківських установ, зокрема, "Сбербанка" та "Альфабанка".

За словами співрозмовника УП, також є серйозні перебої в роботі мережі "ВКонтакте" – низка сервісів недоступна.

Джерело: pravda.com.ua

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