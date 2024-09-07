ГУР завдало кіберудару по інфраструктурі росії: серед "жертв" – Лукойл

4 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерським угрупуванням "ВО Team" знищили мережеву інфраструктуру в росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.

За даними джерела, було повністю виведено з ладу 18 серверів і пошкоджено мережі компанії "Антена", яка надає послуги багатьом державним установам і бізнесам, що підтримують російську агресію.

Зокрема, стерто конфігурації на 598 мережевих пристроях головного провайдера і 389 пристроях субпровайдера. Також було викрадено бази даних клієнтів із їхніми особистими даними.

Ця атака відключила інтернет і цифрове телебачення для понад 13 000 користувачів в Іванівській області, зокрема для таких організацій:

● Спецсервис Поликор (виконує оборонні замовлення);

● РЭО ГИБДД МО МВД россии;

● Теплосетевая компания;

● Горгаз;

● РЫБНАДЗОР;

● Росинкас Банка россии;

● Единая россия;

● Лукойл та інші.

Джерело: news.liga.net

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