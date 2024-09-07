ГУР завдало кіберудару по інфраструктурі росії: серед "жертв" – Лукойл
4 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерським угрупуванням "ВО Team" знищили мережеву інфраструктуру в росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.
За даними джерела, було повністю виведено з ладу 18 серверів і пошкоджено мережі компанії "Антена", яка надає послуги багатьом державним установам і бізнесам, що підтримують російську агресію.
Зокрема, стерто конфігурації на 598 мережевих пристроях головного провайдера і 389 пристроях субпровайдера. Також було викрадено бази даних клієнтів із їхніми особистими даними.
Ця атака відключила інтернет і цифрове телебачення для понад 13 000 користувачів в Іванівській області, зокрема для таких організацій:
● Спецсервис Поликор (виконує оборонні замовлення);
● РЭО ГИБДД МО МВД россии;
● Теплосетевая компания;
● Горгаз;
● РЫБНАДЗОР;
● Росинкас Банка россии;
● Единая россия;
● Лукойл та інші.
Джерело: news.liga.net