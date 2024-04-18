Хакери з рф намагаються отримати доступ до комп’ютерів військовослужбовців ЗСУ

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців з метою викрадення документів та даних месенджерів.

Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм. Їхні методи включають:

● cупровідні повідомлення-приманки: наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо;

● файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.

Зловмисники застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

CERT-UA звертає увагу, що:

● зловмисники продовжуватимуть вдосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери;

● будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

У разі виявлення будь-яких підозрілих повідомлень чи файлів CERT-UA просить невідкладно інформувати:

● CERT-UA (cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25)

● Центр кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua, Signal: +38067332189)

Джерело: http://internetua.com

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