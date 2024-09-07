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Хакери здійснили дві кібератаки на ґаджети військових ЗСУ – запустили у Signal шкідливий софт

Хакери здійснили дві кібератаки на ґаджети військових ЗСУ – запустили у Signal шкідливий софт

Кіберзагрозу виявили фахівці CERT-UA спільно з адміністраторами безпеки системи «Очі», спеціалістами в/ч А0334 та об’єднаною командою Міноборони й ЗСУ MILCERT.

Як зазначили (https://t.me/dsszzi_official/7150) у Держспецзв’язку, метою зловмисників було викрадення облікових даних для доступу до спеціальних військових систем, а також встановлення та передача GPS-координат пристрою.

Повідомлення у Signal містило посилання для завантаження застосунків нібито військових систем GRISELDA та «Очі». Це були файли зі шкідливим програмним забезпеченням і стороннім кодом.

Проте оперативний обмін інформацією та взаємодія між фахівцями всіх підрозділів звели вірогідність реалізації кібератаки до мінімуму.

Джерело: https://t.me/spravdi/41384

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