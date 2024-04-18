Хакеры гру атакуют системы водоснабжения США, Франции и Польши

С начала этого года хактивистская группа, известная как Киберармия россии, трижды взяла на себя ответственность за хакерские операции, направленные против водоснабжающих и гидроэлектрических утилит США и Европы.

Об этом пишет издание Wired.

В каждом случае хакеры размещали видеозаписи на платформе Telegram, которые показывали записи экрана их хаотического вмешательства в так называемые интерфейсы человеко-машинного взаимодействия, программное обеспечение, управляющее физическим оборудованием внутри целевых сетей.

Хотя точно неизвестно, кто стал жертвой этих хакерских атак, можно предположить, что это несколько водоснабжающих утилит в Техасе, одна очистная станция в Польше и гидроэлектростанция во Франции, пишет издание.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34495

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