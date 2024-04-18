Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 99

Хакеры гру атакуют системы водоснабжения США, Франции и Польши

Хакеры гру атакуют системы водоснабжения США, Франции и Польши

С начала этого года хактивистская группа, известная как Киберармия россии, трижды взяла на себя ответственность за хакерские операции, направленные против водоснабжающих и гидроэлектрических утилит США и Европы.

Об этом пишет издание Wired.

В каждом случае хакеры размещали видеозаписи на платформе Telegram, которые показывали записи экрана их хаотического вмешательства в так называемые интерфейсы человеко-машинного взаимодействия, программное обеспечение, управляющее физическим оборудованием внутри целевых сетей.

Хотя точно неизвестно, кто стал жертвой этих хакерских атак, можно предположить, что это несколько водоснабжающих утилит в Техасе, одна очистная станция в Польше и гидроэлектростанция во Франции, пишет издание.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34495

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Порівняння іранської атаки Ізраїлю і регулярних російських атак України
Сегодня 10:36    89
Иран и Израиль: большая война или дистанционное противостояние
Сегодня 09:48    182
На росії падають обсяги весняного призову — москва пустила по регіонах агітпоїзди
Сегодня 09:37    162
Білл Гейтс назвав три сфери економіки, де ризик бути звільненим через розвиток ШІ найнижчий
Сегодня 09:25    184
«На Заході побачили об'єктивні причини для скорочення підтримки України». Це – фейк
Сегодня 09:14    147
Хакери з рф намагаються отримати доступ до комп’ютерів військовослужбовців ЗСУ
Сегодня 08:31    174
Харківщина, 18 квітня. Зведення від ХОВА
Сегодня 08:28    165
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:25    122
Співпраця зі США в енергетиці дозволить Україні наростити свої потужності
Сегодня 07:50    153
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:45    145
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 