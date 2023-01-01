Харківщина. 1 січня

Минулої доби російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини.

◾️Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.

▪️За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення Сили оборони України ведуть бої з ворогом, щоденно завдаючи окупантам нових втрат. Україна переможе!

Джерело: https://t.me/synegubov/5215

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