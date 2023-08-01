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Харківщина, 1 серпня

Близько опівночі ворог завдав по Харкову ударів дронами типу Shahed. Зафіксоване влучання у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, сталася пожежа. Без постраждалих.

Ще три "прильоти" зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.

▪️ Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

- Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку минулої доби наші воїни успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового.

Харківщина, 1 серпня

Харківщина, 1 серпня

Харківщина, 1 серпня

Харківщина, 1 серпня

Джерело: https://t.me/synegubov/6748

Новости портала «Весь Харьков»

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