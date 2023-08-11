Харківщина, 11 серпня
Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
▪️ Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.
У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.
▪️ У с. Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж.
У c. Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.
- Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.
▪️ На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.
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