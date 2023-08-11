Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 46

Харківщина, 11 серпня

Харківщина, 11 серпня

Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️ Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

▪️ У с. Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж.

У c. Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

- Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Африканські країни вимагають від кремля виконання зобов'язань по «зерновій угоді», а не подачок
Сегодня 08:57    17
Непреодолимая экономическая оппозиция (рф)
Сегодня 08:46    39
Кремль отрезает жителей России от информации о войне, отключая VPN, - британская разведка
Сегодня 08:25    62
У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув
Сегодня 08:14    74
Війна, розпочата путіним в Україні, дедалі активніше проявляє себе в самій рф
Сегодня 08:04    85
Большинство стран россию видит в негативном свете
Сегодня 07:57    81
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно
Сегодня 07:53    86
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 серпня 2023 року
Сегодня 07:50    70
«Вы просто как мясо для них, вот и всё…» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:47    85
У Запорізькій області окупанти кремують своїх «200-х», а на Херсонщині – закопують на двох локаціях
Сегодня 07:43    77
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 