Харківщина, 11 серпня

Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️ Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

▪️ У с. Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж.

У c. Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

- Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.

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