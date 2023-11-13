Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 96

Харківщина. 13 листопада

Харківщина. 13 листопада

Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

▪️Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

▪️Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

▪️На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Кислівки.

Станом на 12.11.2023 із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. Підлягають евакуації ще 35. Евакуація триває.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни росії проти України
Сегодня 10:34    77
Новая ходка, иные кадры
Сегодня 10:21    94
російські танки втрачають позиції на світовому ринку озброєнь
Сегодня 09:28    109
Пьянство и поножовщина: как «развлекаются» оккупанты в Северодонецке
Сегодня 09:17    110
У суботу ввечері у Мелітополі, який з весни 2022 року контролюють російські військові, стався потужний вибух
Сегодня 08:56    101
«Величие сверхдержавы»: 64% россиян не умеют копировать или переместить файл
Сегодня 08:45    107
Хто перемагає в кібервійні?
Сегодня 08:33    100
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 13 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:29    104
В россии объявили о закупке у Китая багги "Desertcross 1000-3" производства "AODES"
Сегодня 08:22    111
Кажуть, ніби журналісти нарахували майже 300 тисяч українських військових некрологів. Це – відверта неправда
Сегодня 08:11    105
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 