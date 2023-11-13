Харківщина. 13 листопада

Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

▪️Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

▪️Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

▪️На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Кислівки.

Станом на 12.11.2023 із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. Підлягають евакуації ще 35. Евакуація триває.

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