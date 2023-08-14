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Харківщина, 14 серпня

Харківщина, 14 серпня

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️ Зокрема під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка та інші населені пункти.

У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

В с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

У с. Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.

- Близько 12:00 в с. Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 73-річний чоловік. Госпіталізований з вибуховим пораненням.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають бої. Наші захисники утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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