Харківщина, 14 серпня
Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
▪️ Зокрема під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка та інші населені пункти.
У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.
В с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.
У с. Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.
- Близько 12:00 в с. Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 73-річний чоловік. Госпіталізований з вибуховим пораненням.
▪️ На Куп'янському напрямку тривають бої. Наші захисники утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає.
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