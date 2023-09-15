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Харківщина, 15 вересня

Харківщина, 15 вересня

● По області авіаударів окупантів зазнали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району.

Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп’янського району. А також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району.

Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ, противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

● Близько 13:20 внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 5 приватних будинків. Без постраждалих.

● Близько 18:30 у с. Подоли, Куп‘янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих не надходило.

● О 22:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда приватного домоволодіння. Постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи області за добу провели обстеження 5,4 га території, знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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