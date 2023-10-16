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Харківщина. 16 жовтня

Харківщина. 16 жовтня

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

▪️У смт Борова Ізюмського району о 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані.

Близько 22:45 смт Борова знову перебувало під ворожим обстрілом.

У c. Глушківка Куп'янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки.

Через удар керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

У с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

▪️На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб йти в наступ. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки та Іванівки

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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