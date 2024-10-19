Харківщина, 19 жовтня

▪️Протягом доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано.

▪️Близько 14-20 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Золочів. Зафіксовано удар невстановленого ворожого БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає.

▪️Звернувся за медичною допомогою 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні у с. Подоли Куп’янського району.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 289 людей (серед них 11 дітей).

Джерело: https://t.me/synegubov/11654

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