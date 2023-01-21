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Харківщина. 21 січня

Харківщина. 21 січня

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

◾️Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.

▪️Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

Крім того, вчора, у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.

У с. Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.

▪️На лінії зіткнення тривають бої. Наші захисники дають відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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