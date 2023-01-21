Харківщина. 21 січня
Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
◾️Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.
▪️Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.
Крім того, вчора, у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.
У с. Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.
▪️На лінії зіткнення тривають бої. Наші захисники дають відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу!
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