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Харківщина. 22 січня

Харківщина. 22 січня

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.

◾️У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

▪️На лінії зіткнення наші захисники міцно тримають свої позиції та знищують окупантів. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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