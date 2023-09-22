Харківщина, 22 вересня

Минулої ночі, близько 01:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих не має.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️Під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.

В районах Копанки і Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів.

▪️За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,8 га території та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

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