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Харківщина, 23 серпня

Харківщина, 23 серпня

Вчора ввечері, близько 20:30, ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена.

▪️ Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.

У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.

У с. Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.

- Тривають роботи з розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 7,5 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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