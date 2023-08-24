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Харківщина, 24 серпня

Харківщина, 24 серпня

Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих.

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.

▪️ Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

Близько 16:45 в с. Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно.

▪️За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,6 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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