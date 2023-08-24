Харківщина, 24 серпня
Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих.
Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.
▪️ Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.
Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.
У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.
Близько 16:45 в с. Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно.
▪️За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
- В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,6 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.
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