Харківщина. 30 червня

Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області.

● Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші.

Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила.

● Цієї вночі, близько 3:30, у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух. Госпіталізований з пораненнями.

● У с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 162 вибухонебезпечні предмети.

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