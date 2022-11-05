Харківщина. 5 листопада

Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.

В с. Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа.

Протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення наші військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!

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