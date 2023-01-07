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Харківщина. 7 січня

Харківщина. 7 січня

Російські окупанти продовжують терор мирного населення прикордонних міст Харківщини.

Минулої доби ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну.

Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

▪️Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

На лінії зіткнення наші захисники та захисниці міцно тримають позиції, завдаючи загарбникам великих втрат. Підтримуємо ЗСУ та віримо в нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5246

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