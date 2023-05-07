Харківщина. 7 травня

Минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

● Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.

● У смт. Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих від обстрілів за добу не було.

В області залишається високою мінна небезпека. Після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

- Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії зіткнення минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районі Синьківки Куп'янського району, отримав відсіч від наших Захисників та відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

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