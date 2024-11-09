Харківщина, 9 листопада

▪️2:52 м. Харків, влучання керованої ракети «ГРОМ-Э1» в проїзджу частину. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двохповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбусу та міське освітлення. На щастя, без постраждалих.

▪️11:50 Чугуївський район, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу (FPV-дрон), постраждав 44-річний волонтер, отримав уламкове поранення. Дрон впав на дорогу біля автівки.

▪️15:00 Богодухівський р-н, Золочівської ТГ, с. Івашки. Внаслідок авіаційного удару зруйновано три приватні будинки, господарчі споруди, пошкоджено один приватний будинок, господарчі споруди та ЛЕП. Постраждалих немає.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 56 осіб, серед них 2 дітей.

▪️На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

▪️На Куп’янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 13 атак, ще одне боєзіткнення поблизу Берестового наразі триває. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка.

Джерело: https://t.me/synegubov/11991

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