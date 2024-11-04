Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 листопада 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 03 по 04 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 30 оперативних виїздів, з яких:

✅12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅6 – на обстеження території після обстрілу;

✅4 – на допомогу населенню;

✅8 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинених ворожими обстрілами в Харківському районі області.

● Увечері ворог завдав авіаційних ударів по Харкову. ️Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торговельні об'єкти. ️Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється. ️На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені будинки. ️Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалому населенню.

● У селі Питомник Дергачівської громади Харківського району горіли 2 будинки на площі 100 м кв. Жертв та постраждалих немає.

● У селі Мала Данилівка Харківського району горіла трава на площі 10 м кв. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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