Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 05 по 06 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 49 оперативних виїздів, з яких:

✅ 31 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 6 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 4 – чергування;

✅ 8 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині виникло 5 пожеж від ворожих обстрілів.

Близько 11:30 ворог обстріляв лісовий масив поблизу села Лиман Вовчанської громади. Там виникла лісова пожежа. Горіли дерева і хвойна підстилка на плоші 4 га. До пожежогасіння були залучені вогнеборці 47-ї ДПРЧ, МПК із селища Вільча та відомча пожежна охорона лісгоспу. Спільними зусиллями вогонь вдалось загасити о 14:00.

Близько 13:20 ворожі війська вкотре здійснили теракт проти мирного населення. Російська ракета влучила у кафе в с. Гроза Шевченківської громади, де перебували люди. Внаслідок теракту загинула 51 особа, з них 1 дитина, 6 отримали травми. До аварійно-рятувальних робіт були залучені 13 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 75 осіб особового складу ДСНС.

О 22:17 ворог знову обстріляв с. Лиман Вовчанської ТГ. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники 47-ї ДПРЧ загасили вогонь на площі біля 1 га о 23:40.

Годиною пізніше окупанти вдарили по селу Вовчанські Хутори тієї ж громади. Там на території приватного домоволодіння зайнялась господарча споруда на площі 10 кв.м. Її о 00:40 ліквідували рятувальники 47-ї ДПРЧ. Постраждалих немає.

Вже о 00:52 07 жовтня обстріл прийшовся на село Піски-Радківські Борівської громади. Снаряд влучив у складську будівлю, де зберігалась сільськогосподарська техніка. Виникла пожежа на площі 200 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 60-ї ДПРЧ та їхні колеги з Луганщини, котрі згасили його о 03:50.

● 18 із 31 пожежі, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. 2 загоряння трапились через ворожі обстріли, решта – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 9 га. Саме необережність під час паління сала причиною однієї з таких пожеж, на якій постраждав 59-річний чоловік. Він отримав опіки гомілки та правого передпліччя.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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