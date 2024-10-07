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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 жовтня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 жовтня 2024 року

● Протягом доби з 06 по 07 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 83 оперативних виїздів, з яких:

✅73 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – виїзд на перевірку після обстрілу;

✅4 – для надання допомоги населенню;

✅5 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Куп’янському, Харківському, Шевченківському районах області та міста.

● Вдень російська армія завдала ударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району. В результаті обстрілів по житловому сектору сталося декілька осередків займання. У селі Осинове горів житловий будинок на площі 150 м кв. За попередніми даними отримав поранення 54-річний чоловік.

У с. Куп'янськ-Вузловий горіли житловий будинок та 2 господарчих споруди на загальній площі 90 м кв.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка.

● Вночі ворожі війська вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок удару горіла трава на площі 100 м кв., пошкоджено 3 будинки. Постраждало троє осіб. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.

● Загалом зафіксовано 52 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 50 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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