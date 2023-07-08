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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 07 липня по 08 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені обстрілами ворога;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅ 8 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – на чергування;

✅ 6 – інші виїзди.

● 7 липня о 12:49 внаслідок ворожого обстрілу у в селі Чернещина Борівської громади відбулося загоряння приватного гаражу. Площа пожежі складала 40 кв.м. На місці події працювали вогнеборці 60-ї ДПРЧ, котрим вдалось загасити вогонь о 14:50. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

● Біля 17:10 в результаті ще одного ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району. До місця виклику направили 2 оперативні відділення рятувальників 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин на автоцистернах та 1 аварійно-рятувальний автомобіль. На момент їх прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га. Вже о 18:45 відбулась локалізація пожежі та о 19:50 повна її ліквідація. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор, що розташований неподалік хвойного лісу. Жертв та постраждалих немає.

● 8 липня о 00:14 вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїздили на обстеження 9-ти поверхового житлового будинку, що на вулиці Соборній в місті Вовчанську, який було пошкоджено внаслідок чергового ворожого обстрілу. Рятувальники вилучили з квартири пораненого 61-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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