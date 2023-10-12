Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 11 по 12 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 40 оперативних виїздів, з яких:

✅ 17 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – на перевірку після обстрілів;

✅ 14 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів.

- Об 11:23 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали на місце обстрілу одного з підприємств м. Куп’янська. Там горіли уламки зруйнованих вибухом будівельних конструкцій на площі 5 кв.м. Вже об 11:35 вогонь був ліквідований.

- Вночі проти 12 жовтня ворог завдав ударів по Харківщині (попередньо БПЛА), в результаті виникли 3 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані. Влучання зафіксовані у м. Харкові та Харківському районі області. За попередніми даними постраждав 57-річний чоловік.

- О 22:50 розпочалася друга за добу пожежа від артудару окупантів у м. Куп’янську. Цього разу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 120 кв.м. На місці події працювали вогнеборці 44-ї і 14-ї ДПРЧ, котрі загасили вогонь о 01:08 та врятували сусідній будинок.

● Двічі рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось.

- О 15:48 бійці 47-ї ДПРЧ виїхали на обстеження зруйнованої росіянами приватної оселі у м. Вовчанську. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошуково-рятувальну операцію. На щастя загиблих чи травмованих людей виявлено не було.

- О 00:13 вже куп’янські рятувальники здійснили виїзд до селища Ківшарівка, де було влучання снаряду у дах житлової 5-иповерхівки. Перевіркою виявлені пошкодження даху, вікон і балконів.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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