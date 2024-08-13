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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2024 року

● Протягом доби з 12 по 13 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 76 оперативних виїздів, з яких:

✅62 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинена ворожими обстрілами;

✅2 – для надання допомоги населенню;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅11 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах області. Горіла трава, хвойна підстилка та господарча споруда. Постраждав 75-річний чоловік. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

● За добу трапилось 46 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 48 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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