Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2024 року
● Протягом доби з 12 по 13 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 76 оперативних виїздів, з яких:
✅62 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинена ворожими обстрілами;
✅2 – для надання допомоги населенню;
✅1 – обстеження території після обстрілу;
✅11 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах області. Горіла трава, хвойна підстилка та господарча споруда. Постраждав 75-річний чоловік. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
● За добу трапилось 46 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 48 га.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.
● Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV