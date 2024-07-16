Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 липня 2024 року

● Протягом доби з 15 по 16 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 39 оперативних виїздів, з яких:

✅ 30 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – на перевірку території, обстріляної ворогом;

✅ 3 – надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Рятувальники ДСНС загасили 6 пожеж, які виникли внаслідок військової агресії російських окупантів. В Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. Загалом горіли 2 приватні будинки, 5 господарчих споруд, більш ніж 1,5 га сухої трави, пошкоджено ще 28 приватних осель. На щастя без жертв і постраждалих.

- Серед найбільших, пожежа в селі Руські Тишки Циркунівської громади, де ворожі снаряди підпалили приватний будинок, 2 господарчі споруди та сухостій навколо них. Загальна площа горіння склала 250 м кв. Також велика пожежа сталась у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади, де горіли конструктивні елементи 2-х зруйнованих господарчих споруд та господарське майно на площі 120 м кв. А в селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади окупанти спалили приватну оселю площею 80 м кв.

- Крім того, вже після опівночі російські терористи вдарили по фермерському господарстві у селі Липчанівка Куньєвської громади на Ізюмщині, підпаливши складську будівлю на площі 600 м кв. та суху траву.

Рятувальники успішно ліквідували всі пожежі, часто працюючи під загрозою повторних ворожих обстрілів.

● О 23:35 куп’янські рятувальники виїжджали на обстеження території села Кіндрашівка Кіндрашівської громади, щойно враженої ворожою авіацією. Внаслідок обстрілу постраждало 2 особи: 52-річний чоловік та 51-річна жінка. Виявлені пошкодження 6 приватних будинків.

● За добу зафіксовано 14 випадів пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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