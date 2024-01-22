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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 січня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 січня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 21 по 22 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожим обстрілами;

✅ 1 – на обстеження територій, обстріляних ворогом;

✅ 2 – на допомогу населенню;

✅ 1 – на чергування;

✅ 5 – інші виїзди.

● Двічі за добу вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча та рятувальники 47-ї частини ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожим обстрілом у м. Вовчанську. Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках завдавав повторні обстріли і рятувальники були змушені повертатися до місць постійної дислокації. Постраждалих немає.

Також вогнеборці 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини гасили пожежу одноповерхову будівлю на території підприємства енергетичного комплексу в селі Вільхуватка Великобурлуцької громади. В неї влучив ворожий боєприпас. Приблизно за півтори години дану пожежу площею 150 кв.м. вдалось ліквідувати.

● О 19:29 рятувальники 12-ї частини залучались для обстеження с. Вільхуватка, яке зазнало обстрілів з боку армії російських терористів. Виявлені пошкодження 4-х двоповерхових житлових будинків, 2-х приватних будинків та магазин. Постраждала 74-річна жінка.

● Одна з побутових пожеж забрала життя 57-річного чоловіка. Подія трапилась о 21:26 у приватному будинку на вул. Олексіївській в Шевченківському районі Харкова. Площа горіння склала 50 кв.м. Вже о 21:50 вогонь вдалось локалізувати та о 22:53 ліквідувати. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Об 11:26 надзвичайники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце ДТП, яка сталася на автодорозі Р-78 між с. Лиман та с. Задонецьке Зміївської громади. В результаті зіткнення мікроавтобусу Ford Transit і легкового автомобіля Hyundai Santa Fe постраждало 5 людей, з них 2 дітей. Рятувальники провели деблокування водіїв даних авто.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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