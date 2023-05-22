Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 травня 2023 року

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 3 – на ліквідацію пожеж;

✅ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 7 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – чергування;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби рятувальники здійснили 3 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

☑️ Об 11:00 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження на території 6 приватних домоволодінь.

☑️ Близько 15:25 було обстріляне м. Куп'янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків.

☑️ О 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок.

На щастя у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● У с. Кам’янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок якого постраждав 61-річний чоловік. Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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