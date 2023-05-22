Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 90

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 травня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 травня 2023 року

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 3 – на ліквідацію пожеж;

✅ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 7 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – чергування;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби рятувальники здійснили 3 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

☑️ Об 11:00 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження на території 6 приватних домоволодінь.

☑️ Близько 15:25 було обстріляне м. Куп'янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків.

☑️ О 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок.

На щастя у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● У с. Кам’янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок якого постраждав 61-річний чоловік. Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як українці поховали мрії путіна про «новоросію»
Сегодня 09:16    9
Харківщина. 22 травня
Сегодня 08:48    63
Ракетна атака кожні два дні: РФ хоче зірвати наш контрнаступ, але марно
Сегодня 08:20    87
ISW, 22 мая
Сегодня 08:12    84
Бахмутский "мешок" для россиян
Сегодня 08:06    98
Російські хакери здійснили подвійну кібератаку проти міністерства і ЗМІ України — Держспецзв’язку
Сегодня 07:59    77
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    90
«Кто-нибудь ногу лучше мне прострелил, я б домой поехал» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:49    86
Головні новини на ранок
Сегодня 07:44    98
рф фактично не допускає порт "Південний" до участі у зерновій ініціативі
Сегодня 07:31    96
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 