Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 серпня 2024 року

● Протягом доби з 27 по 28 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 87 оперативних виїздів, з яких:

✅76 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅4 – для надання допомоги населенню;

✅7 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському, Богодухівському, Ізюмському районах області. Горіли господарчі споруди, трава. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

● Загалом зафіксовано 64 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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