Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 серпня 2024 року
● Протягом доби з 27 по 28 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 87 оперативних виїздів, з яких:
✅76 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинені ворожими обстрілами;
✅4 – для надання допомоги населенню;
✅7 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському, Богодухівському, Ізюмському районах області. Горіли господарчі споруди, трава. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
● Загалом зафіксовано 64 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.
❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV