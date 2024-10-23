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«Ядерна сенсація» Юліана Рьопке

«Ядерна сенсація» Юліана Рьопке

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

І наостанок, про чергову «українську ядерну бомбу», яка нещодавно вигулькнула в інформаційному просторі завдяки Юліану Рьопке, аналітику німецького таблоїда Bild. Він заявив, що «Україна може створити ядерну бомбу за кілька тижнів».

В Офісі президента України назвали ці повідомлення «нісенітницею», а сам Володимир Зеленський, нагадаємо, наголосив, що «Україна обирає вступ до НАТО, а не ядерну зброю».

Передостанній провал Рьопке – розкриття нібито фрагменту Плану перемоги, в якому Київ нібито заявляв про готовність до припинення вогню на певних ділянках фронту. Звісно ж, це виявилось фейком.

Не дивно, що російська пропаганда Рьопке помітила і полюбила, широко тиражуючи його хибні висновки і неоднозначні умовиводи. Українській аудиторії варто зберігати критичне мислення і не сприймати на віру все, що пишуть у ЗМІ. Навіть у німецьких.

Джерело: https://t.me/spravdi/42326

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