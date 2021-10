Як до рук Болдвіна потрапила небезпечна зброя. Реакція на загибель українки-оператора у США

Трагічна загибель кінооператорки українського походження Галини Гатчинс на знімальному майданчику в американському штаті Нью-Мексико шокувала світову кіноіндустрію і пресу.

42-річна жінка померла 21 жовтня від вогнепальних поранень, отриманих під час зйомок фільму Rust. Фатальні постріли зробив актор і продюсер фільму Алек Болдвін, ймовірно з бутафорської зброї.

Поліція з'ясовує обставини трагедії, зокрема, як до рук актора потрапила небезпечна зброя.

Режисери, які працюють у США, розповіли ВВС, що в "Голівуді" на зйомках таких фільмів, як Rust, діють суворі правила безпеки.

На майданчику має бути людина, що добре володіє зброєю та відповідає за зброярський реквізит. Перед зйомкою сцен зі зброєю роблять пробний постріл.

На таких зйомках має бути присутня поліція.

Для краси кадру, як кажуть режисери, використовують холості патрони. Вони дають яскравий спалах при пострілі, але не більше того.

"Зірка, що сходить" - не зійшла

Американська Los Angeles Times щиро сумує за операторкою, "кар'єра якої саме набирала оберти", а шлях до Голлівуду був "непересічним".

"Вона була родом з України й виросла на радянській військовій базі поблизу Арктичного кола "в оточенні оленів та атомних субмарин", - розповідає видання, цитуючи власну біографію Галини.

По закінченні університету Шевченка в Україні вона отримала ступінь з міжнародної журналістики і працювала журналістом-дослідником у британських документальних проєктах.

Вона зберегла українське громадянство, але жила в США, де мала чоловіка та дитину.

Газета згадує, що у 2019 році журнал American Cinematographer назвав Гатчинс однією з "зірок, що сходять".

"У неї був такий дивовижний досвід, який ви просто не можете не романтизувати, - згадує режисер Адам Мортімер, який працював з Гатчинс на зйомках фільму "Заклятий ворог" (Archenemy). - У неї був цей український дух, завдяки якому вона здавалася суперкрутою й дуже серйозною щодо правдивості."

За його словами, операторка мала стати "дуже відомою, дуже успішною".

Школа Американського інституту кіно AFI Conservatory, де навчалася Гатчинс, також віддала шану загиблій операторці, пише The Hollywood Reporter.

"Як і доводить кінематографічне мистецтво, самими словами не можна передати втрату настільки дорогої людини для спільноти AFI", - йдеться у повідомленні.

Школа також пообіцяла зробити все, аби дух Галини Гатчинс передався тим, хто "прагне реалізувати свої мрії в добре переданих історіях".

Розповідаючи про життя Галини, The Hollywood Reporter пише, що під впливом таких кінематографістів, як Крістофер Дойл та Сергій Урусевський, вона вирішила зосередитися на кінематографі та переїхала до Лос-Анджелеса, спочатку працювала на різних роботах як продюсер, водночас знімала короткометражні фільми.

За рекомендацією володаря премії Emmy Роберта Праймса, вона вступила до школи AFI Conservatory у 2013 році і закінчила її два роки потому. Її дипломний проєкт Hidden, співпраця з однокласником Фарзадом Остоварзаде, був показаний на Camerimage, європейському фестивалі, присвяченому кінематографії.

Окрім згаданого інді-фільму "Заклятий ворог" її доробок містить драму Blindfire (2020), фільми жахів The Mad Hatter (2021) і Darlin' (2019), а також комедійну драму To the New Girl (2020).

"Жахлива втрата"

Співчуття родині Галини висловила знімальна група фільму, а також її друзі та колеги.

Міжнародна гільдія кінематографістів назвала новини про загибель Гатчинс та поранення режисера Джоеля Соузи "приголомшливими".

"Це жахлива втрата, і ми сумуємо через те, що наша гільдія втратила одного з членів сім'ї", - цитує заяву кінематографістів видання Variety.

"Вона - чудова, позитивна, творча людина, яка була в захваті від того, що прорвалася та знімала фільми", - заявив Майкл Песса, оператор, який був другом Гатчинс. "Вона дійсно була на підйомі".

Паралелі

Загибель Галини Гатчинс під час зйомок змусила багатьох пригадати інцидент, під час якого у 1993 році загинув Брендон Лі, син легендарного актора Брюса Лі. Актор, який зробив постріли, думав, що пістолет був заряджений холостими, пише британське видання Independent.

"Я не можу повірити, що це могло статися в наші дні... Постріл з бутафорської рушниці може вбити члена знімальної команди? Яка жахлива трагедія", - заявив актор Джо Манганьєлло.

Він додав, що загибель Галини, яка була "неймовірною, чудовою людиною", викликала в нього шок.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

