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Як ховається російський бізнес в Україні, або що не так з «Брокардом»

Як ховається російський бізнес в Україні, або що не так з «Брокардом»

Під час війни в Україні все ще трапляються історії, що важко осягнути, адже коли країна-агресор атакує та намагається знищити країну та людей, в той самий час відбуваються зовсім нелогічні та антиукраїнські бізнес-історії. А йдеться про мережу косметики та парфумерії «Брокард Україна».

Тривалий час мережею володіла росіянка Тетяна Володіна (їй належить російський «Лєтуаль»), і за усіма українськими законодавчими нормами її бізнес мав бути переданий в управління АРМА. Натомість ще минулого року з’явилась феноменальна новина – «Брокард» продали французькому інвестору Філіпу Бенасену. І це притому, що під час воєнного стану переоформлювати російські бізнеси на інших осіб заборонено. Однак, як дізнались журналісти (https://www.youtube.com/watch?v=JbpYNXLiC1s&ab_channel=BIHUSInfo), (https://www.youtube.com/watch?v=JbpYNXLiC1s&ab_channel=BIHUSInfo) у травні 2022 року кіпрську компанію переоформлюють на французький холдінг Філіпа Бенасена. А у вересні, попри заборону, відповідні правки вносять і в український реєстр. До речі, є всі підстави вважати цей продаж «Брокарду» фіктивним. А холдінг Бенасена і зараз продовжує постачати товари з ЄС до мережі «Лєтуаль» у РФ. Врешті що отримала Україна, дозволивши здійснити Володіній угоду з продажу? Нічого. А могла б абсолютно законно забрати «Брокард» та отримати додаткові кошти у держбюджет, адже компанія прибуткова, і ці гроші точно б знадобились країні, що бореться з російською агресією. 

Джерело: https://t.me/u_now/104517

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