Які наслідки ранкового ворожого обстрілу України?

В Луцьку внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури. Є інформація про одного загиблого. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

У Києві через знеструмлення об'єктів відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах. Про це пише Київводоканал. За вказівкою Укренерго у Києві розгорнуть Пункти Незламності.

У Львівській області ворог атакував енергетичні обʼєкти. Внаслідок влучання можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Через знеструмлення водопостачання призупинено у Житомирі, повідомляє «Житомирводоканал».

В Запорізькій області внаслідок обстрілу загинула одна людина, повідомив голова ОВА Федоров.

На Сумщині внаслідок атаки під завалами свого будинку перебувала жінка, її вдалося врятувати. Про це повідомляє Суспільне.

На Вінниччині, Одещині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненщині було чути звуки вибухів.

Джерело: https://t.me/spravdi/41093

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