Як наступ на курщину змінив ставлення росіян до війни – дослідження
Наступ ЗСУ на курщину став несподіванкою для російської армії, пропагандистських медіа та громадян, створивши простір для неузгоджених наративів.
Про це йдеться в дослідженні проєкту Open Minds. (https://www.openminds.ltd/reports/how-the-kursk-region-incursion-shifted-russians-attitudes-towards-the-war?s=35)
Центр стратегічних комунікацій виділив головне з нього.
- Місцеві адміністрації та прокремлівські ЗМІ здебільшого повідомляли про евакуацію, гуманітарну допомогу місцевим жителям та «успішну» оборону від нападників.
- Населення курщини відзначило відсутність підтримки з боку держави. Люди були роздратовані неспроможністю росармії запобігти та протистояти українському наступу.
- російські пропагандистські наративи щодо наступу були надзвичайно нескоординованими.
Різні військові кореспонденти підняли паніку щодо втрат російської армії, а прокремлівські ЗМІ применшували масштаби події, називаючи її «провокацією». Це свідчить про те, що наступ ЗСУ був несподіванкою для пропагандистів та верхівки кремля.
- Настрої росіян щодо війни досягли найнижчої позначки за останні 70 днів і впали до -0,47.
Це зменшення має дві складові:
- стало менше веселих публікацій про війну;
- стало більше нарікань, ніж за попередні два місяці.
Серед образ були звинувачення російської влади та загальна паніка щодо вторгнення.
Джерело: https://t.me/spravdi/41101