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Як наступ на курщину змінив ставлення росіян до війни – дослідження

Як наступ на курщину змінив ставлення росіян до війни – дослідження

Наступ ЗСУ на курщину став несподіванкою для російської армії, пропагандистських медіа та громадян, створивши простір для неузгоджених наративів.

Про це йдеться в дослідженні проєкту Open Minds. (https://www.openminds.ltd/reports/how-the-kursk-region-incursion-shifted-russians-attitudes-towards-the-war?s=35)

Центр стратегічних комунікацій виділив головне з нього.

- Місцеві адміністрації та прокремлівські ЗМІ здебільшого повідомляли про евакуацію, гуманітарну допомогу місцевим жителям та «успішну» оборону від нападників.

- Населення курщини відзначило відсутність підтримки з боку держави. Люди були роздратовані неспроможністю росармії запобігти та протистояти українському наступу.

- російські пропагандистські наративи щодо наступу були надзвичайно нескоординованими.

Різні військові кореспонденти підняли паніку щодо втрат російської армії, а прокремлівські ЗМІ применшували масштаби події, називаючи її «провокацією». Це свідчить про те, що наступ ЗСУ був несподіванкою для пропагандистів та верхівки кремля.

- Настрої росіян щодо війни досягли найнижчої позначки за останні 70 днів і впали до -0,47.

Це зменшення має дві складові:

- стало менше веселих публікацій про війну;

- стало більше нарікань, ніж за попередні два місяці.

Серед образ були звинувачення російської влади та загальна паніка щодо вторгнення.

Джерело: https://t.me/spravdi/41101

Новости портала «Весь Харьков»

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