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Як «покращилося» життя підприємців у російській окупації

Як «покращилося» життя підприємців у російській окупації

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Керівник ялтинського сафарі-парку «Тайган» олег зубков, який колись палко вітав окупацію Криму, розповів, як нині працюється при росії:

● «Ніколи б за російського Криму я б не побудував подібний парк. При Україні ми виконали 28 міжнародних контрактів щодо постачання тварин із багатьох країн»;

● «Ми дуже багато втратили. Ми втратили свободу пересування. Ми сьогодні невиїзні. Ми не можемо безперешкодно їздити світом. Нам не відкривають візи. Я не можу навіть переказати гроші»;

● «Інша проблема – жорстке законодавство, в якому вкрай складно працювати підприємцю. Я однією ногою був за кордоном, частину активів перевів у Португалію. Я їх і досі не повернув»;

● «Сьогодні корупції набагато більше, вирішити якесь питання – виділення землі, розвиток справи чи бізнесу – практично неможливо. Вимагають гроші в божевільних масштабах…»

Джерело: https://t.me/spravdi/34788

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