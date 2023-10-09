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Як росіяни брешуть про обстріл села Гроза

Як росіяни брешуть про обстріл села Гроза

Ракетний удар по Грозі, що на Харківщині, став черговим воєнним злочином рф. Внаслідок терору росіян загинули 52 людини.

Кремлівська машина пропаганди включилася оперативно – ворог обрав перевірену тактику створення «білого шуму», шляхом вкидання одразу кількох «версій», що суперечать одна одній:

• обстріл нібито є «постановкою» українських спецслужб з акторами, що «грають загиблих»;

• удар по Грозі завдали ЗСУ з метою дискредитації рф та отримання додаткової зброї та/або відволікання уваги від «військових невдач»;

• росіяни завдали «помилкового удару» по цивільних, адже ракета «навелася на скупчення мобільників»;

• село обстріляли росіяни, вбивши чимало бійців ЗСУ, «націоналістів» та «іноземних найманців».

Розповсюдженням дезінформації займалися Telegram-канали та «сміттєві» сайти, орієнтовані на населення ТОТ.

Крім цього, росіяни не гребували й іншими вигадками – увечері четверга близько 20 Telegram-каналів і мережа сайтів ZOV поширили інформацію про загибель співробітниці Шевченківської військової адміністрації. Однак згадана жінка не обіймає посад в органах влади, а є місцевим підприємцем. Станом на 6 жовтня її загибель не була офіційно підтверджена.

Так само, як і вбивство мешканців Грози, пропагандисти відпрацьовували бомбардування пологового будинку і драмтеатру в Маріуполі, обстріл вокзалу в Краматорську, торгового центру в Кременчуці, виявлення масових захоронень у Бучі та Ізюмі, підрив Каховської ГЕС, регулярні удари по житлових будинках в українських містах. 

Масове вбивство цивільних на Харківщині є свідченням геноцидального характеру війни, яку росія веде проти України. Дієвою реакцію на цей жорстокий злочин має бути посилення міжнародної ізоляції і санкційного тиску на рф, а також активізація військової допомоги Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/33856

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