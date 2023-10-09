Як росіяни брешуть про обстріл села Гроза

Ракетний удар по Грозі, що на Харківщині, став черговим воєнним злочином рф. Внаслідок терору росіян загинули 52 людини.

Кремлівська машина пропаганди включилася оперативно – ворог обрав перевірену тактику створення «білого шуму», шляхом вкидання одразу кількох «версій», що суперечать одна одній:

• обстріл нібито є «постановкою» українських спецслужб з акторами, що «грають загиблих»;

• удар по Грозі завдали ЗСУ з метою дискредитації рф та отримання додаткової зброї та/або відволікання уваги від «військових невдач»;

• росіяни завдали «помилкового удару» по цивільних, адже ракета «навелася на скупчення мобільників»;

• село обстріляли росіяни, вбивши чимало бійців ЗСУ, «націоналістів» та «іноземних найманців».

Розповсюдженням дезінформації займалися Telegram-канали та «сміттєві» сайти, орієнтовані на населення ТОТ.

Крім цього, росіяни не гребували й іншими вигадками – увечері четверга близько 20 Telegram-каналів і мережа сайтів ZOV поширили інформацію про загибель співробітниці Шевченківської військової адміністрації. Однак згадана жінка не обіймає посад в органах влади, а є місцевим підприємцем. Станом на 6 жовтня її загибель не була офіційно підтверджена.

Так само, як і вбивство мешканців Грози, пропагандисти відпрацьовували бомбардування пологового будинку і драмтеатру в Маріуполі, обстріл вокзалу в Краматорську, торгового центру в Кременчуці, виявлення масових захоронень у Бучі та Ізюмі, підрив Каховської ГЕС, регулярні удари по житлових будинках в українських містах.

Масове вбивство цивільних на Харківщині є свідченням геноцидального характеру війни, яку росія веде проти України. Дієвою реакцію на цей жорстокий злочин має бути посилення міжнародної ізоляції і санкційного тиску на рф, а також активізація військової допомоги Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/33856

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